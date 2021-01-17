«وقفة رجالة» يتصدر الإيراد اليومي لشباك التذاكر

استطاع فيلم «وقفة رجالة» أن يتصدر الإيراد اليومي لأفلام موسم رأس السنة حيث حقق أمس السبت، إيرادات بلغت 340 ألف جنيه لتصل إجمالي إيراداته إلى 900 ألف جنيه ليقترب بذلك من تحقيق مليونه الأول في 3 أيام عرض وسط إشادات من الجمهور بالعمل وابطاله لما يتضمنه من جرعة كوميدية كبيرة.وتدور أحداث الفيلم فى إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محمد سلام، شريف دسوقي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة سوسن بدر.