بعد تأجيل امتحانات «الإعدادية» بالمسار السعودي.. أولياء الأمور: ظلم لولادنا

استغاث عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الأعدادي، بمدارس المسار المصري في المملكة العربية السعودية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم تأجيل امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وإجراء امتحان الفصل الدراسي الأول أون لاين طبقا لقانون المملكة العربية السعودية.وقال أولياء الأمور فى استغاثتهم، "إنه حرام مجهود الطلاب وتعبهم طول الفصل الدراسي يضيع، كما أن تأجيل الامتحانات ظلم لهم"، وشددوا على أنهم يدفعون مصاريف عالية من أجل امتحان الترمين منفصلين.وطالبوا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالسماع لهم والاستجابة لمطالبهم، قائلين "أرجوك لا تضيع مجهود وتعب أولادنا أرجوك الأولاد في حالة إنهيار وتدمروا نفسيا".وطالبوا بإجراء الامتحان أون لاين طبقا لقانون البلد التي يقيمون فيها أو الوصول لتفاهم معهم لحل هذه المشكلة سريعا، لافتًا إلى أنهم في وقت عصيب وسنة استثنائية.كان مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية المملكة العربية السعودية الرياض، أعلن في بيان هام لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس مسار المنهج المصري بالمملكة العربية السعودية، أنه فى ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، ورد من الإدارة العامة لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" من وزارة التربية والتعليم بمصر، قرارًا بتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 2021 للصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري بالسعودية.