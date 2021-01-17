رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد تأجيل امتحانات «الإعدادية» بالمسار السعودي.. أولياء الأمور: ظلم لولادنا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:18 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
استغاث عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الأعدادي، بمدارس المسار المصري في المملكة العربية السعودية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم تأجيل امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وإجراء امتحان الفصل الدراسي الأول أون لاين طبقا لقانون المملكة العربية السعودية.

وقال أولياء الأمور فى استغاثتهم، "إنه حرام مجهود الطلاب وتعبهم طول الفصل الدراسي يضيع، كما أن تأجيل الامتحانات ظلم لهم"، وشددوا على أنهم يدفعون مصاريف عالية من أجل امتحان الترمين منفصلين.

وطالبوا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالسماع لهم والاستجابة لمطالبهم، قائلين "أرجوك لا تضيع مجهود وتعب أولادنا أرجوك الأولاد في حالة إنهيار وتدمروا نفسيا".

وطالبوا بإجراء الامتحان أون لاين طبقا لقانون البلد التي يقيمون فيها أو الوصول لتفاهم معهم لحل هذه المشكلة سريعا، لافتًا إلى أنهم في وقت عصيب وسنة استثنائية.

كان مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية المملكة العربية السعودية الرياض، أعلن في بيان هام لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس مسار المنهج المصري بالمملكة العربية السعودية، أنه فى ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، ورد من الإدارة العامة لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" من وزارة التربية والتعليم بمصر، قرارًا بتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 2021 للصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري بالسعودية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة «جبالي»

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان

افتتاح معرض استعادي للفنان محمود عبد الله بجاليري مصر