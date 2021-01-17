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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 66 محضر مخالفات تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة بدمياط

الأحد 17/يناير/2021 - 12:17 م
حملات تفتيش على الكمامة
حملات تفتيش على الكمامة
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور كفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أسفرت هذه الحملات التى تمت خلال أمس السبت عن تحرير عدد 66 محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وبلغ عدد المحاضر 12 محضر بمدينة دمياط، و17 محضر بكفر البطيخ وأيضًا 5 محاضر بمدينة رأس البر و11 محضر بكفر سعد وأيضًا21 محضر بفارسكور، فضلًا عن تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيه، هذا وتستمر الحملات المرورية على جميع المنشآت والمطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية وجميع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حفاظًا على سلامة المواطنين.

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