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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شك في سلوكها فارتكب مذبحة.. تجديد حبس قاتل شقيقته ونجليها بالقليوبية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:17 م
القاتل
القاتل
كتب صلاح حسنى
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أمر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها "مازن وسيف"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 26 عاما، "ربة منزل" وكذا جثتي طفليها 3 أعوام و4 أعوام، وتبين أن شقيقها ارتكب الجريمة لشكه في سلوكها.

وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغ الثاني "شقيق الضحية" وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبطه.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة لسوء سلوك المجنى عليها، وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وقام بخنق المجنى عليها حتى فقدت الوعى، ثم قام بذبحها وطفليها ووضع جثة أحدها 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، مضيفا بإلقائه جثة نجل شقيقته الآخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.

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