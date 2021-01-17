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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تُنهئ عمرو يونس بعضوية اللجنة العامة للبرلمان

الأحد 17/يناير/2021 - 12:17 م
النائب عمرو يونس،
النائب عمرو يونس، أمين سر التنسيقية
محمد الشريف - إسلام نصير
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هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس، أمين سر التنسيقية، بحصوله على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب، متتمنية التنسيقية له التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام.

‎اختارت هيئة مكتب مجلس النواب، اختارت خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، 5 أعضاء في تشكيل اللجنة العامة كان من بينهم النائب عمرو يونس

‎تنص المادة 24 من لائحة البرلمان، على «تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من أولًا: الوكيلين، ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية، ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة».

كما تنص «رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة».

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