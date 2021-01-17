شمال سيناء: ندوات للتوعية بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

شدد مسؤول التثقيف والإعلام الصحي في مديرية صحة محافظة شمال سيناء فتحي عثمان، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، موضحا أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح الحكومية لعقد ندوات لتوعية العاملين بأهم طرق الوقاية من الفيروس.وقال عثمان - في تصريح اليوم الأحد - إن الندوات ستتناول تعليمات مواجهة الفيروس، والتركيز على تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة والتباعد ونظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي، أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون، وضرورة الحرص عند السعال والعطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقي، والتخلص منه بعد ذلك فورًا وغسل اليدين، فضلا عن أهمية تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال.وعلى صعيد آخر، تفقد مدير عام مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء كليب راشد، عددا من مراكز الشباب في مركز ومدينة بئر العبد؛ لمتابعة حسن سير وانتظام العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، كما تابع أعمال المراكز الإنشائية وبحث احتياجاتها لتحسين سير العمل فيها لخدمة أعضائها من الشباب.