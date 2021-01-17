إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز " الدلنجات - كوم حماده - أبوالمطامير"عن إزالة 3 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 700 م بقري الوفائية وطيبه عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الإسمنتية، وإزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 525 متر خارج الحيز العمراني بزمام الجمعية الزراعية بكفر العيص بكوم حماده عبارة عن سياج من الزوايا الحديد مثبت بقواعد خرسانية وتم ردم باقي الحفر.كما تم إزالة 5 حالات تعدي في المهد علي أرض زراعية بمساحة 380 م عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبوالمطامير.