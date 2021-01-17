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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاملو «اليسر لتحلية المياه» بالغردقة يطالبون محافظ البحر الأحمر بالتدخل

الأحد 17/يناير/2021 - 12:14 م
اليسر لتحلية المياه
اليسر لتحلية المياه
علي عواد
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تقدم عدد من العاملين بمحطة السير لتحلية مياة الشرب بمدينة الغردقة بشكوي مكتوبة لكل من رئيس الوزراء، ومحافظ البحرالاحمر، ورئيس الشركة القابضة لمياة الشرب، وذلك بعد تكرار أزمتهم مع شركة مياه البحر الأحمر بسبب مستحقاتهم وزيادة رواتبهم ومطالبتهم بعمل عقود وتأمين لهم داخل جهة عملهم.

وأكد العاملون بالمحطة أنهم كانو يتقاضون راتبًا أعلى خلال عملهم بشركات أخرى قبل التحاقهم بشركة المياه بالبحر الأحمر للعمل على تشغيل محطة اليسر والتي تأتي كأكبر محطة تحلية بمصر تم انشاؤها في عام 2018 بتكلفة مليار جنيه، مؤكدين أنهم سيقومون بترك عملهم ما لم يتم النظر في شكواهم ومتطلباتهم.

وأوضح العاملون بمحطة اليسر بالغردقة، أنهم رفعوا شكاوى متعددة لجهة عملهم والجهات المختصة دون النظر اليها، مطالبين محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بالتدخل لانهاء أزمتهم.
عاملو «اليسر لتحلية المياه» بالغردقة يطالبون محافظ البحر الأحمر بالتدخل
عاملو «اليسر لتحلية المياه» بالغردقة يطالبون محافظ البحر الأحمر بالتدخل
عاملو «اليسر لتحلية المياه» بالغردقة يطالبون محافظ البحر الأحمر بالتدخل
عاملو «اليسر لتحلية المياه» بالغردقة يطالبون محافظ البحر الأحمر بالتدخل
عاملو «اليسر لتحلية المياه» بالغردقة يطالبون محافظ البحر الأحمر بالتدخل
عاملو «اليسر لتحلية المياه» بالغردقة يطالبون محافظ البحر الأحمر بالتدخل

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