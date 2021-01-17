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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طقس مائل للبرودة بكفر الشيخ والمحافظ: نحن في تواصل دائم مع «الأرصاد»

الأحد 17/يناير/2021 - 12:13 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، طقسا مائلا للبرودة، وهبوب رياح ما بين خفيفة ومتوسطة،واستمرار حالة الطوارئ، لمواجهة أي امطار قد تشهدها مدن وقرى المحافظ خلال الساعات المقبلة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هناك تواصل على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد، ومتابعة لحالة الطقس، والمحافظة تتعرض لموجة من الرياح، وفي حالة توقع هطول أمطار تستعد الوحدات المحلية ومجالس المدن لمواجهتها، مشيرًا أن المحافظة تمتد بطول 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، مما جعلها تتعرض لموجة من الأمطار، ويتم التعامل معها في حينه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما يتم نشر تحذيرات على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات مجالس المدن، ويتم الإعلان عن طريق رؤساء القرى والمدن، للمواطنين، خشية تعرضهم لحوادث، وتغلق إدارة المرور الطرق سواء رافد الطريق الدولي الساحلي أو روافده في حالة الشبورة الكثيفة، حرصًا على حياة المواطنين والمسافرين من كفر الشيخ للمحافظات الأخرى أو الانتقال داخل مراكز المحافظة.

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