منطقة شرق بورسعيد تستعد لافتتاح مشروع ضخم في الاستزراع السمكي

تستعد منطقة شرق محافظة بورسعيد، الفترة المقبلة، لافتتاح مشروع ضخم للمزارع السمكية، ضمن عدة مشروعات خدمية وتنموية كبرى سيجرى افتتاحها خلال عام 2021 ببورسعيد.ويشمل مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، 5906 أحواض موزعة كالآتي: المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان، والمزرعة "ب" 1810 حوض على مساحة 4898 فدانا، والمزرعة "ج" 575 حوض على مساحة 1592 فدانا.ويضم المشروع منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، مركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، مزودة بمنظومة مراقبة إلكترونية، فضلا عن منطقة صناعية وإدارية ومصنع للثلج.