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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«طبية كأس العالم لكرة اليد» تقدم الخدمة لـ234 من المشاركين في البطولة

الأحد 17/يناير/2021 - 12:24 م
طبية كأس العالم لكرة
طبية كأس العالم لكرة اليد
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أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ234 فردًا من الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، خلال فعاليات مباريات أمس السبت، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدة أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لـ7 من أعضاء المنتخبات على أرض الملاعب، حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وشد عضلي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة وحالتهم الصحية جيدة وتم عودتهم إلى فندق الإقامة رفقة الفرق التابعين لها، منوهة إلى انتشار 21 سيارة إسعاف مجهزة بجميع صالات الألعاب، تضم 28 فريقا طبيا.

وأضافت أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ72 من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال 8 سيارات قوافل طبية متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ155 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا، تنوعت بين أدوية «ضغط، سكر» وأدوية طوارئ، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 1654 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد أن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قام بالمرور، أمس، على فنادق إقامة الوفود المشاركة في البطولة، لمراجعة بروتوكولات التشخيص التي يتم تطبيقها من قبل الفريق الطبي بالفنادق للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومراجعة آلية عزل الحالات التي قد يثبت إصابتها بالفيروس.

وفيما يخص نشر الوعي خلال فعاليات المباريات، لفتت الوزارة إلى أنه يتم تقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة، من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية، وأمام صالات الألعاب التي تضم فرقا من المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان.

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