صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان

صدرت عند دار انتركونتننتال الصينية للنشر رواية "بيت الكراهية" للروائي السوري محمد برهان وذلك في إطار مشروع تبادل الترجمة والنشر بين حكومة الصين وجامعة الدول العربية.الرواية صدرت أولًا عام 2016 عن دار فضاءات الأردنية وحصلت على تقييم امتياز من قبل لجنة القراءة المشرفة على النشر.و عبرت "تشيه يانغ" مديرة التسويق في موقع الكتب الالكتروني التابع لدار انتركونتننتال الصينية عن سعادتها بتواصل مشروع التبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي مؤكدة أنه واحد من أهم المشاريع الثقافية الدولية التي تقوم بها الداروالتي يعمل موقع تلك الكتب على تجذيرها فيما يخص الكتاب العربي وترجمته.وأشارت " يانغ" إلى أن الجهد الذي يتم بذله لترجمة ونشر الاعمال العربية المتميزة لتصبح في متناول القارئ الصيني يشير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الصين للتعرف على الثقافة العربية ومد جسور التواصل بين الثقافتين.وأضافت ان التقييم الذي حصلت عليه ترجمة رواية "بيت الكراهية" إنما يشير إلى العناية التي تبذلها الدار في انتقاء ما يتم تبنيه ونشره للقارئ الصيني.من جهته عبر الشاعر جهاد ابو حشيش مدير دار فضاءات عن سعادته العميقة بترجمة واحد من اعمال الدار ونشره في الصين مؤكدًا ان ذلك إنما يعزز قيم التواصل الثقافي والإنساني الذي تحاول الدار وضعه نصب عينيها على الدوام.وأضاف ابو حشيش أن المباحثات متواصلة مع دار انتركونتننتل وموقع تلك الكتب لترجمة ونشر مزيد من إنتاجات الدار.يذكر أن رواية "بيت الكراهية" هي واحدة من ثلاثة أعمال روائية للروائي محمد برهان بعد روايتي "كاهن الخطيئة" و"عطار القلوب" والخامسة في مجمل أعماله الأدبية التي تضم إضافة إلى الروايات الثلاث كتابيه "نصوص ناقصة" و"مذاق الخفة".أما عن محمد برهان فهو روائي وصحفي سوري ساهم في إنشاء العديد من المشاريع الإعلامية، وصدر له كتاب الدراما التاريخية كدراسة أكاديمية عن جامعة دمشق أتبعها برواية كاهن الخطيئة بالإنجليزية لتصدر في نسختها العربية من بعد، ومؤخرا صدرت له باللغة العربية رواية "عطّار القلوب"".