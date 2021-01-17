رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان

الأحد 17/يناير/2021 - 12:09 م
رواية بيت الكراهية
رواية بيت الكراهية
ايهاب مصطفى
طباعة
صدرت عند دار انتركونتننتال الصينية للنشر رواية "بيت الكراهية" للروائي السوري محمد برهان وذلك في إطار مشروع تبادل الترجمة والنشر بين حكومة الصين وجامعة الدول العربية.

الرواية صدرت أولًا عام 2016 عن دار فضاءات الأردنية وحصلت على تقييم امتياز من قبل لجنة القراءة المشرفة على النشر.

و عبرت "تشيه يانغ" مديرة التسويق في موقع الكتب الالكتروني التابع لدار انتركونتننتال الصينية عن سعادتها بتواصل مشروع التبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي مؤكدة أنه واحد من أهم المشاريع الثقافية الدولية التي تقوم بها الداروالتي يعمل موقع تلك الكتب على تجذيرها فيما يخص الكتاب العربي وترجمته.

وأشارت " يانغ" إلى أن الجهد الذي يتم بذله لترجمة ونشر الاعمال العربية المتميزة لتصبح في متناول القارئ الصيني يشير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الصين للتعرف على الثقافة العربية ومد جسور التواصل بين الثقافتين.

وأضافت ان التقييم الذي حصلت عليه ترجمة رواية "بيت الكراهية" إنما يشير إلى العناية التي تبذلها الدار في انتقاء ما يتم تبنيه ونشره للقارئ الصيني.
من جهته عبر الشاعر جهاد ابو حشيش مدير دار فضاءات عن سعادته العميقة بترجمة واحد من اعمال الدار ونشره في الصين مؤكدًا ان ذلك إنما يعزز قيم التواصل الثقافي والإنساني الذي تحاول الدار وضعه نصب عينيها على الدوام.

وأضاف ابو حشيش أن المباحثات متواصلة مع دار انتركونتننتل وموقع تلك الكتب لترجمة ونشر مزيد من إنتاجات الدار.

يذكر أن رواية "بيت الكراهية" هي واحدة من ثلاثة أعمال روائية للروائي محمد برهان بعد روايتي "كاهن الخطيئة" و"عطار القلوب" والخامسة في مجمل أعماله الأدبية التي تضم إضافة إلى الروايات الثلاث كتابيه "نصوص ناقصة" و"مذاق الخفة".

أما عن محمد برهان فهو روائي وصحفي سوري ساهم في إنشاء العديد من المشاريع الإعلامية، وصدر له كتاب الدراما التاريخية كدراسة أكاديمية عن جامعة دمشق أتبعها برواية كاهن الخطيئة بالإنجليزية لتصدر في نسختها العربية من بعد، ومؤخرا صدرت له باللغة العربية رواية "عطّار القلوب"".

موضوعات متعلقة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان

افتتاح معرض استعادي للفنان محمود عبد الله بجاليري مصر