كيف تعمل «التعاون الدولي» لمطابقة التمويل لأهداف التنمية المستدامة؟

اكدت وزارة التعاون الدولي، أنها تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية، والمجتمع المدني، من أجل تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي اجتمع العالم على تنفيذها بحول 2030، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المواطنين.و يرصد «الدستور» منهجية وزارة التعاون الدولي لمطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ فالهدف من المشروع، تم استخدام وثائق المشروعات التي تضم كافة المعلومات، من المواقع الإلكترونية لشركاء التنمية ذوي الصلة وتمت مراجعتها من حيث تحديد أهدافها العامة والخاصة وآثارها المستهدفة.كما تم تحديد مراجع دقيقة لأهداف التنمية المستدامة من خلال الإطار العملي للمؤشرات العالمية لأهداف وغايات التنمية المستدامة المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى إعداد خارطة المشروع والتي تم التحقق من الأهداف العامة والخاصة للمشروع، ومن أهداف التنمية المستدامة المواكبة لها لضمان الدقة والتكامل.و سلطت الخريطة الضوء على عدد من الموضوعات العامة المشتركة التي تضمنتها كثير من المشروعات كجزء من أنشطتها، ومن أهدافها العامة، ومن آثارها. وتشمل هذه الأهداف ما يلي: الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين؛ والهدف العاشر الحد من عدم المساواة؛ الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ الهدف الثالث عشر: العمل المناخي؛ وكذلك الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.