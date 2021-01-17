أمين «تنسيقية الأحزاب»: شرف ليّ اختياري باللجنة العامة للبرلمان

قال عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عقب اختياره عضوًا باللجنة العامة بمجلس النواب: «شرف لي الاختيار ويقع على عاتق اللجنة قضايا مهمة سيكون لنا نقاشات مثمرة بها وأوراق بحثية لأية قضايا قد تؤول لها».وأضاف «يونس»، في تصريحات له اليوم الأحد، أن عضويته باللجنة بمثابة تكليف له في ظل اختصاصات اللجنة التي تناقش الموضوعات العاـة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.وأوضح أنه سيتم بكل دقة دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، مضيفا وسنقدم كافة الأوراق حيال أي دراسة تحال للجنة أو تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.