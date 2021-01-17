أمين «تنسيقية الأحزاب»: شرف ليّ اختياري باللجنة العامة للبرلمان
الأحد 17/يناير/2021 - 12:07 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قال عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عقب اختياره عضوًا باللجنة العامة بمجلس النواب: «شرف لي الاختيار ويقع على عاتق اللجنة قضايا مهمة سيكون لنا نقاشات مثمرة بها وأوراق بحثية لأية قضايا قد تؤول لها».
وأضاف «يونس»، في تصريحات له اليوم الأحد، أن عضويته باللجنة بمثابة تكليف له في ظل اختصاصات اللجنة التي تناقش الموضوعات العاـة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
وأوضح أنه سيتم بكل دقة دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، مضيفا وسنقدم كافة الأوراق حيال أي دراسة تحال للجنة أو تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وأضاف «يونس»، في تصريحات له اليوم الأحد، أن عضويته باللجنة بمثابة تكليف له في ظل اختصاصات اللجنة التي تناقش الموضوعات العاـة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
وأوضح أنه سيتم بكل دقة دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، مضيفا وسنقدم كافة الأوراق حيال أي دراسة تحال للجنة أو تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.