ضبط شخصين يروجان أدوية محظورة «أونلاين» في حلوان

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لأدوية مخدرة ومحظور تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.و أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد بقيام شخصين بالإعلان والترويج لبيع أقراص دوائية مخدرة بدون تصريح والمحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (كمية من الأقراص الدوائية المخدرة مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.