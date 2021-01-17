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سياسي

برلمانية عن إنشاء مدينة لصناعة الذهب: قرار يأتي في التوقيت الصحيح

الأحد 17/يناير/2021 - 12:06 م
إنشاء مدينة لصناعة
إنشاء مدينة لصناعة الذهب
عائشة حسن
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ثمنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب التي تُساهم في انعكاس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، مُشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في التوقيت الصحيح والسليم.

وأكدت «رشاد»، في بيان اليوم الأحد، أن صناعة الذهب تُعتبر هى الاستثمار الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، كما أن المعدن الأصفر يُعتبر أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات، ولذلك لا بُد أن يتم استغلالها أمثل الاستغلال خاصة في هذا التوقيت.

وأشارت إلى أن الفراعنة هم من اكتشفوا الذهب منذ أقدم العصور، حيث اكتشف المصريون القدماء نحو 125 منجمًا بالصحراء الشرقية ومنطقة البحر الأحمر والنوبة، والتى تعني أرض الذهب باللغة المصرية القديم، لافتة إلى أنه لا يُمكن لأحد أن ينكر معرفه مصر القديمة بمناجمها التي استخرج منها الذهب بوفرة والمصنوعات الذهبية والحلي الفرعوني.

وطالبت عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بعقد ورش لتدريب العاملين في هذه المهنة على طرق جديدة وحديثه لتتواكب متطلبات العصر الحديث، بالإضافه إلى تخصيص ميزانية لهذا المجال، بحيث يُساهم في توفير كافة المستلزمات الصناعية والإنتاجية، لافتة إلى أن هذه المدينة تُساهم وبشكل كبير في زيادة الاستثمار وجلب العملة الأجنبية لمصر بشكل كبير.

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