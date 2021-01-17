محافظ الغربية يتابع عملية رصـف طريق المستشار عدلي منصور بطنطا

تابـع الدكتور طارق رحمي محافـظ الغربية رصـف طريـق المستشـار عدلـي منصـور، بمركـز ومدينـة طنطا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2021.من جانبه أوضح المحاسـب حسـام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه جاري الانتهـاء من هذا الطريـق الحيوي الذي يربط ما بين منطقة الإستاد ومجمع المواقف والكليات بسبرباي وهو الطريق الذى طال إنتظاره.يذكر أن محافظة الغربية تقوم برصف 24 شارع وطريق بمركز طنطا (16 في الخطة الاستثمارية 4 في الخطة الإضافية و4 في خطة رد الشيء لأصله)،تحت إشراف ومتابعة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، ونائبه الدكتور أحمد عطا.