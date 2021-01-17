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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الوقوف بجنب وعدم النظر للكاميرا..12 نصيحة للتصوير باحتراف

الأحد 17/يناير/2021 - 12:05 م
التصوير باحتراف
التصوير باحتراف
سلمى بدر
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يشتكي كثير من الأشخاص من ظهورهم في الصور بشكل لا يرضيهم وبروز بعض العيوب في وجههم، و
وتوضح لـ" الدستور" خبيرة الاتيكيت منة فتحي، كيفية الوقوف امام الكاميرات للظهور بأجمل إطلالات.

1- التأكد من جمال البشرة:

يجب التأكد من جمال البشرة وأنها نظيفة وخالية من الشوائب مثل الرؤوس السوداء والزيوت، فالكاميرات عالية الجودة تبرز كافة التفاصيل، وفي حالة وضع المكياج، يجب توزيع كل من "الكونسيلر"، وكريم الأساس بشكل متساوي على جميع أجزاء الوجه، واستخدام أحمر الخدود الذي يتناسب مع لون البشرة.

2- إبراز نقاط القوة في الجمال:

كل شخص يعرف نقاط القوة في جماله، لدلك يجب ابراز تلك التفاصيل الجميلة بالقليل من المكياج.

3- تجنب الابتسامة المصطنعة:

للحصول على أفضل ابتسامة، يجب تنظيف الأسنان أولا بأول مع الحفاظ على بياضها الناصع، ووتجنب الابتسامة مصطنعة.

4-عدم النظر مباشرة إلى عدسة الكاميرا:

بدلا من توجيه النظر إلى عدسة الكاميرا بشكل مستقيم، يمكن رفعه أعلى الكاميرا بقليل والحرص على إمالة الوجه قليلا لأحد الجانبين حتى تظهر تفاصيل الوجه بشكل أجمل.

5- تحديد الجانب الأفضل في الوجه:

يجب معرفة هل من الأفضل التقاط الصورة من الجانب الأيسر أم من الجانب الأيمن.

6- إدارة الجسم قليلا:

عند الوقوف في وضع مستقيم بالجسم كامل أمام الكاميرا، فسوف يظهر الشخص في الصورة وكأن وزنه زائد، لذلك يمكن الدوران بالجسم قليلا ويكون الوجه في اتجاه الكاميرا، ليبدو الجسم أنحف وأكثر رشاقة.

7- الاسترخاء:

يجب اخذ وضع الاسترخاء في الصور والوقوف بأوضاع طبيعية أكثر، وبها حركة مثل وضع الأيدي حول الخصر أو وضع قدم أمام الأخرى أثناء الوقوف.

8- فرد الأكتاف والظهر:

يجب فرد الاكتاف للخلف مع الحفاظ على مسافة قليلة ما بين الذراعين والجسم، لإعطاء وضع مريح وثقة أكبر في الصور.

9- اختيار أقمشة الملابس:

اختيار الأقمشة عند التصوير له تأثير كبير على المظهر في الصور، لذلك يجب الحرص على الابتعاد عن الخامات التي يسهل تكسرها، وارتداء الأقمشة المفرودة التي تم كيها جيدا لأن المتكسرة ستكون واضحة عند التصوير.

10- التدريب على الوقوف بوضع مناسب أمام المرآة:

يمكن عمل تدريب بسيطة قبل جلسة التصوير بقضاء بعض الوقت أمام المرآة، لتجربة الوضع الذي سوف يتم اتخاذه عند التصوير وأيضًا استايل الملابس التي سيتم ارتدائها.

11- اختيار الإضاءة الأفضل:
يجب عند التصوير اختيار الإضاءة الجيدة، وعدم الوقوف تحت الضوء مباشرة حتى يظهر الوجه بشكل جيد غير ملسوع بالإضاءة، وأن يكون الضوء منعكس بطريقة صحيحة.

12- استخدام تطبيقات تعديل الصور:
هناك أكثر من طريقة للحصول على صور رائعة، مثل استخدام بعض التطبيقات التي تعدل الصور مثل تعديل الإضاءة أو مكياج خفيف.

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