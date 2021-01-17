أكثر من 147 ألف إصابة بـ«كورونا» في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 149 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و39 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 147277 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 8668 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1317969 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3173 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 246 حالة حتى الآن، فيما سجلت 246 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 143858 حالة.