«المهندسين» تنتخب حسن عبد العليم أمينًا عاما للنقابة

اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، اليوم الأحد، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين.وقرر المجلس تصعيد كلا من المهندس عزت إبراهيم الصياد علي مقعد مكمل الشعبة الميكانيكية، خلفًا للواء مهندس محمود مغاوري، عضو مكمل الشعبة، الذي وافته المنية منذ أيام، وتصعيد دكتور مهندس سمير يوسف الصياد، عضو مكمل الشعبة الكيميائية، خلفًا للواء مهندس حسن عبدالمجيد، عضو مكمل شعبة كيمياء الذي وافته المنية منتصف نوفمبر الماضي.كما انتخب المجلس، المهندس حسن عبدالعليم، رئيس نقابة مهندسي السويس، أمينًا عامًا للنقابة العامة للمهندسين، خلفًا للواء محمود مغاوري.جدير بالذكر أن المهندس حسن عبدالعليم هو أقدم أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، حيث شغل منصب رئيس نقابة مهندسي السويس منذ عام 2011 وحتى الآن، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، كما سبق أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة موبكو.وتوافق أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، على إطلاق اسم اللواء مغاورى علي احد القاعات الكبري بنقابة المهندسين؛ تقديرًا للدور الذي قدمه خلال فترة توليه الأمانة العامة بالنقابة.