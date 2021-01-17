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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تنفي رفض البرازيل تسجيل لقاح «سبوتنيك V» ضد كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:01 م
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
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نفى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن رفض السلطات الصحية البرازيلية تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا.

وأوضح الصندوق - في بيان لها اليوم الأحد - أن الوكالة البرازيلية طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية بشأن اللقاح سيتم تزويدها بها قريبا، مشيرا إلى أن هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض تسجيل "سبوتنيك V".

ولفت إلى أن مجلس الشيوخ البرازيلي ينظر حاليا في مشروع قانون سيتيح في حال تبنيه استخدام لقاحات تم تسجيلها في عدد من الدول الأخرى منها روسيا دون إجراءات إضافية.

كانت دول صربيا والأرجنتين وبيلاروسيا والجزائر وبوليفيا وفلسطين وفنزويلا قد اعتمدت "سبوتنيك V"، وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة أن دولتين أخريين من المتوقع أن تسجلا اللقاح الأسبوع القادم.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

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