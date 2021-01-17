رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مقتل عمر خورشيد .. 40 عاما من الغموض

الأحد 17/يناير/2021 - 01:23 م
عمر خورشيد
عمر خورشيد
محمد قدري
طباعة
عاد حادث مقتل عمر خورشيد للانتشار خلال الساعات الماضية بقوة بعد انتشار أخبار تلقي عائلته العزاء في مقتله من خلال منشور لشقيقه عبر فيس بوك أثار الجدل خلال الفترة الماضي، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي وجعل الكثير يبحث عن أسباب وفاة عمر خورشيد.

تفاصيل مقتل عمر خورشيد

قيدت قضية مقتل عمر خورشيد ضد مجهول حتى الآن بعد سنوات من البحث والتحري حول أسباب الواقع التي أودت بحياته، لكن أسرته تدفع بالاتهام لصفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق بالرغم من وجود سيناريوهات كثيرة لقتله انتشرت بعد الحادث مباشرة.

وأكدت أسرة عمر خورشيد الاتهام على صفوت الشريف لأنه كان صديقا لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وبعد وفاة العندليب كان هو صديقها والمدافع عنها وذهب للشريف وأخبره بأن يبتعد عن السندريلا وأنها لا تريد أن تعمل معه تحت أي مسى لذلك دبر له الحادث وفقا لروايات الأسرة.

زوجة الراحل دينا كانت معه في السيارة وقت قتله، وفي التحقيقات قالت إن سيارة تتبعتهم بعد خروجهم من أحد الكازينوهات بالهرم بعد انتهاء عمله وظلت تتبعه في طريقه لمنزل حتى ضيقت عليه وسط سباب و شتائم قاسية لهما وللفنانة مديحة كامل فخرج بالإجبار من قارعة الطريق حتى اصطدم بجزيرة في الشارع ومن قوة الصدمة خرج من السيارة واصطدمت رأسه بعمود إنارة وتوفى في ريعان شبابه، ومن المثار بعد القتل أنه كان محسوبا على الرئيس الراحل أنور السادات وذهب معه لتوقيع اتفاقية السلام وأن منظمة التحرير الفلسطينية قررت قتل من كان في الاتفاقية.

من هو عمر خورشيد

يعتبر عمر خورشيد من أشهر عازفي الجيتار حول العالم مات مقتولا في السادسة والثلاثين من عمره في حادث غامض وحتى الآن لم يعرف الجاني، يعتبر الأخ غير الشقيق للفنانة شريهان، وخلال مسيرته الفنية قدم الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية وصلت إلى 65 عملا كان آخرهم "على باب الوزير من بطولة الزعيم عادل إمام، كما شارك كممثلا في الكثير من الأعمال وصلت إلى 25 عملا.

اقرأ أيضًا:

الباز يكشف كواليس وفاة عمر خورشيد 
السيرة العاطفية للموسيقار عمر خورشيد

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان

افتتاح معرض استعادي للفنان محمود عبد الله بجاليري مصر