تفاصيل مقتل عمر خورشيد .. 40 عاما من الغموض

تفاصيل مقتل عمر خورشيد

قيدت قضية مقتل عمر خورشيد ضد مجهول حتى الآن بعد سنوات من البحث والتحري حول أسباب الواقع التي أودت بحياته، لكن أسرته تدفع بالاتهام لصفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق بالرغم من وجود سيناريوهات كثيرة لقتله انتشرت بعد الحادث مباشرة.





وأكدت أسرة عمر خورشيد الاتهام على صفوت الشريف لأنه كان صديقا لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وبعد وفاة العندليب كان هو صديقها والمدافع عنها وذهب للشريف وأخبره بأن يبتعد عن السندريلا وأنها لا تريد أن تعمل معه تحت أي مسى لذلك دبر له الحادث وفقا لروايات الأسرة.



زوجة الراحل دينا كانت معه في السيارة وقت قتله، وفي التحقيقات قالت إن سيارة تتبعتهم بعد خروجهم من أحد الكازينوهات بالهرم بعد انتهاء عمله وظلت تتبعه في طريقه لمنزل حتى ضيقت عليه وسط سباب و شتائم قاسية لهما وللفنانة مديحة كامل فخرج بالإجبار من قارعة الطريق حتى اصطدم بجزيرة في الشارع ومن قوة الصدمة خرج من السيارة واصطدمت رأسه بعمود إنارة وتوفى في ريعان شبابه، ومن المثار بعد القتل أنه كان محسوبا على الرئيس الراحل أنور السادات وذهب معه لتوقيع اتفاقية السلام وأن منظمة التحرير الفلسطينية قررت قتل من كان في الاتفاقية.





من هو عمر خورشيد

يعتبر عمر خورشيد من أشهر عازفي الجيتار حول العالم مات مقتولا في السادسة والثلاثين من عمره في حادث غامض وحتى الآن لم يعرف الجاني، يعتبر الأخ غير الشقيق للفنانة شريهان، وخلال مسيرته الفنية قدم الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية وصلت إلى 65 عملا كان آخرهم "على باب الوزير من بطولة الزعيم عادل إمام، كما شارك كممثلا في الكثير من الأعمال وصلت إلى 25 عملا.

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عاد حادث مقتل عمر خورشيد للانتشار خلال الساعات الماضية بقوة بعد انتشار أخبار تلقي عائلته العزاء في مقتله من خلال منشور لشقيقه عبر فيس بوك أثار الجدل خلال الفترة الماضي، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي وجعل الكثير يبحث عن أسباب وفاة عمر خورشيد.