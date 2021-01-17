واشنطن بوست: شهادات مثيري الشغب تؤكد تحريض ترامب لهم

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن شهادات بعض من شاركوا في أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول، وقال أحد المقتحمين، إن ترامب قال لهم أن يفعلوا هذا، فيما يمكن أن تكون شهادة حيوية.وأوضحت الصحيفة أن رجلا من كنتاكى أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالية، أنه وابن عمه، بدآا في السير نحو الكابيتول لأن الرئيس ترامب طلب ذلك، وهتفا أوقفا السرقة ودخلا إلى المبنى والتقطا صورة لنفسيهما وهما يؤديان إشارة بذيئة، وفقا لوثائق المحكمة، كما أظهر مقطع فيديو اخر لمجموعة من مثيري الشعب يحتشدون على أعتاب الكونجرس، وقال أحدهم لرجل الشرطة "نحن مدعون هنا، نحن مدعون من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".وقال أحد الشهود، إن رجل إطفاء تقاعد من ولاية بنسلفانيا، والذى اتهم بإلقاء مطفأة حريق على ضابط شرطة،إنه تلقى تعليمات للذهاب إلى مبنى الكابيتول من قبل الرئيس.كما أوضحت الصحيفة أن روايات الأشخاص الذين قالوا إن الرئيس أوحى لهم بالمشاركة في المشاجرة داخل الكونجرس تظهر مدى تأثير هجوم ترامب المستمر منذ أشهر على سلامة الانتخابات ونصائحه لأنصاره بمحاربة النتائج، وقال البعض إنهم شعروا بأنهم تم استدعائهم لواشنطن من قبل ترامب ورسالته بأن الانتخابات تمت سرقتها، وأيضا بجهوده للضغط على الكونجرس ونائب الرئيس مايك بنس من أجل قلب النتائج.وأشارت الصحيفة إلى أن شهادات مثيري الشغب الذين شعروا بأنه تم توجيههم للمشاركة في أعمال غير قانونية بخطابه، يمكن أن تشكل قرار من قبل الادعاء بشأن محاولة بناء قضية ضد ترامب، ويمكن ان تستخدم تلك الشهادات على الأرجح في محاكمة عزل ترامب المقبلة في مجلس الشيوخ، ويمكن أن تصبح دليلا لو سعى من أصيبوا في الأحداث إلى إقامة دعوى قضائية ضد ترامب.