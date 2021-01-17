ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ54062

ارتفعت حالات إصابات فيروس كورونا في أفغانستان إلى 54 ألفا و62 مصابا، بعد أن سجلت 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة.وذكرت الوزارة- حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية- أنه تم تسجيل 4 وفيات ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية أيضا، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2343 وفاة.فيما تعافى 403 أشخاص بعد إصابتهم بالفيروس على مدار أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 45 ألفا و868 شخصا.