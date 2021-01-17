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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة قناة السويس: 31 مارس الانتهاء من قبول طلبات المساعدات الطلابية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:57 ص
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن موعد انتهاء قبول أوراق ومستندات طلبات المساعدات الطلابية فى موعد أقصاه ٣١ مارس القادم، حيث تم فتح باب قبول الأوراق فى ١٠ اكتوبر الماضى هذا وتشمل هذه المساعدات سداد المصروفات الدراسية ومصروفات المدينة الجامعية.

وفى سياق متصل اجتمع اليوم الأحد، الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الإجتماعى بأعضاء مجلس إدارة الصندوق المركزى وذلك لمناقشة وتعديل بعض بنود اللائحة وموارد الصندوق والتى من شأنها التيسير على الطلاب.

كما تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كشوف الأبحاث التى تم اعتمادها من المجلس مع عمداء الكليات وذلك لضمان وصول المساعدات الطلابية للكليات أول بأول.

حضر الاجتماع الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة سهير محمد عبد الرحيم مدير عام الشئون المالية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الإجتماعى، وفايزة القرعلى رئيس قسم التكافل

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