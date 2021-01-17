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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

رضا السيد شيف في فيلم «العميل صفر»

الأحد 17/يناير/2021 - 11:57 ص
رضا السيد
رضا السيد
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب رضا السيد في الفيلم السينمائي الجديد "العميل صفر" المقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة بقيادة المخرج محمد سامي.

ويجسد رضا السيد خلال أحداث الفيلم دور شيف يساعد أحد أبطال العمل، على القيام بمهمة يطلبها منه.

وعبر الفنان في تصريحات صحفية له، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "العميل صفر" والعمل مع المخرج محمد سامي ومجموعة متميزة من الفنانين أبطال العمل، مشيرا إلى أنه سيطهي الطعام بشكل حقيقي في التصوير كونه يعمل "شيفا" وشغوف بالتمثيل فلم يجد صعوبة في مشاهده.

وينشغل حاليا مخرج العمل محمد سامي في تصوير مسلسله الرمضاني "نسل الأغراب"، ومن المقرر تصوير فيلم "العميل صفر" بعد انتهائه من المسلسل.

والفيلم " فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبداللهـ ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ستيفاني صليبا، ليلى عز العرب، مي عمر، لبلبة، نيللي كريم، شريف دسوقي، ومن إخراج محمد سامي.

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