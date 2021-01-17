ضبط 4362 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 4362 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1571 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 226 مخالفة السير بدون تراخيص، 4 دراجات نارية مخالفة، و14 مخالفة موقف عشوائي، و27 مخالفات شروط التراخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.