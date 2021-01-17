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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:09 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي، وحرصا على الأفراد والممتلكات، لحين تحسن الأحوال الجوية.

ووجّه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وبلغ عدد سفن الوصول والمغادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 25 سفينة، كما بلغ عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ 28 سفينة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة 143،936 طن، وبلغ عدد الحاويات المتداولة 2346 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج عدد 4388 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

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