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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح باب التقدم لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة «السايس» بشمال سيناء

الأحد 17/يناير/2021 - 11:54 ص
العميد أسامة الغندور
العميد أسامة الغندور
مصطفى دياب
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أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن فتح باب التقدم لاستخراج تراخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات «السايس» في مختلف الشوارع على مستوي مدن المحافظة.

وأكد العميد أسامة الغندور، خلال بيان له، أنه على من يرغب التقدم لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، سواء أفراد أو شركات عليه التقدم بطلب إلى ديوان عام المحافظة خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان.

وأضاف الغندور، أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين أن يجيد القراءة والكتابة، وذلك بتقديم صورة للمؤهل الدراسي بعد الاطلاع على الأصل، وأن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، بعد الاطلاع على الأصل، وأن يكون المتقدم قد أدي الخدمة العسكرية، أواعفاءه منها، مع حصوله على رخصة قيادة سارية، بجانب الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بعدم تعاطيه مواد مخدرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو احدي جرائم المخدرات أو التعدي على الغير، وذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، وأن لا يكون من العاملين بالدولة.

وأشار الغندور، إلى أنه تقدم الطلبات للأمانة الفنية بديوان عام المحافظ «إدارة التعاقدات»، وفي حالة قبول الطلب تسدد رسوم قدرها 3000 جنيه، وتستخرج رخصة مزاولة النشاط، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

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