افتتاح معرض استعادي للفنان محمود عبد الله بجاليري مصر

يفتتح في السابعة مساء اليوم بجاليري مصر بالزمالك٬ معرض استعادي لإحياء ذكري الفنان الراحل محمود عبد الله٬ والذي يستمر حتي الرابع من شهر فبراير القادم.وعن عبد الله تقول الدكتورة أمل نصر في كتابها: "محمود عبدالله... التجريبي المنسي"، هذا الفنان الرائد محمود عبد الله المولود في الإسكندرية عام 1936، ورحل عن دنيانا في 2002، وقد تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم الحفر بتفوق، واستقر في سبعينيات القرن الماضي في إيطاليا، وقبل سفره كان فنانًا لافتًا للأنظار.وحصل على الجائزة الأولى في التصوير من بينالي الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط 1973، ثم سافر في بعثة علمية إلى إيطاليا، حيث حصل على دبلوم تصميم الكتاب من أكاديمية فينيسيا، واستقر هناك، وتعد هذه المرحلة من أخصب مراحله الفنية، وقد عاد إلى مصر مرة أخرى في الثمانينيات، وخاض تجارب فنية مختلفة ومتعددة، ودرس في كلية الفنون التطبيقية في القاهرة ومعهد السينما. كما يسلّط الكتاب الضوء على المحطات المختلفة في تجربته، وهو مزود بعدد كبير من أعماله الفنية.