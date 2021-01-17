ضبط هارب من حكمي إعدام ومؤبد في المطرية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه في 3 قضايا، آخرها قضية "مخدرات"، ومقيم بدائرة القسم، ومطلوب لتنفيذ أحكام قضائية في قضايا «قتل، سلاح، مخدرات، سرقة، ضرب»، من بينها حكمان بالإعدام والسجن المؤبد.جاء ذلك عقب ورود معلومات تفيد باختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءاتوضبطه، أمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.