بايدن يختار 20 مسئولًا أمريكيًا- هنديًا لإدارته المرتقبة

مع بقاء أقل من 100 ساعة على تنصيبه التاريخي، قام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إما بترشيح أو تسمية 20 شخصا على الأقل من الأمريكيين الهنود، بينهم 13 امرأة، في مناصب رئيسية في إدارته، وهو رقم قياسي جديد في حد ذاته لهذه الطائفة العرقية الصغيرة التي تشكل 1% من سكان البلاد.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اليوم الأحد، أن ما يصل إلى 17 من هؤلاء المرشحين أو المعينين سوف يكونون ضمن مسذولي البيت الأبيض.يشار إلى أن حفل التنصيب في 20 يناير، وهو التنصيب التاسع والخمسون على الإطلاق، يشهد أداء بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وسوف يكون بالفعل تاريخيا، حيث سوف تؤدي امرأة لأول مرة على الإطلاق، وهي كامالا هاريس، اليمين الدستورية لمنصب نائب الرئيس.وسوف تكون هاريس أيضا أول أمريكية من أصل هندي وأمريكية من أصل إفريقي تؤدي اليمين كنائب لرئيس الولايات المتحدة.وسوف تكون هذه الإدارة هي الأولى على الإطلاق التي يتم فيها إدخال هذا العدد الكبير من الأمريكيين الهنود قبل تنصيب الرئيس، ولا يزال بايدن بعيدا جدا عن تسكين جميع المناصب في إدارته.