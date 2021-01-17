للمرة الخامسة.. واشنطن توجه رسالة ردع لإيران بقاذفات «B-52»

للمرة الخامسة، توجه الولايات المتحدة الامريكية، خلال الفترة الأخيرة، رسالة ردع لإيران، بعد توجيه قاذفتي B-52 إلى الشرق الأوسط.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، اليوم الأحد، بأن القاذفتين حلقتا في الأجواء الإسرائيلية في طريقهما إلى الخليج العربي، وكان مسؤولون أمريكيون أشاروا سابقا إلى أن هذه الرحلات الجوية هي رسالة ردع واضحة لإيران.يأتي هذا بعد أن كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، عن سقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في المحيط الهندي.و أفادت شبكة "فوكس نيوز" أن الصواريخ بعيدة المدى التي أطلقتها إيران سقطت على مقربة من سفينة تجارية وعلى بعد 100 ميل من مجموعة نيميتز الضاربة، في أحدث مثال على تصاعد التوترات في المنطقة، كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن صاروخًا واحدًا على الأقل هبط على بعد 20 ميلًا من سفينة تجارية، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول السفينة.وفي حين أن 100 ميل في الأفق لا يمكن رؤيتها من حاملة الطائرات أو السفن المرافقة لها، إلا أن أقمار التجسس الصناعية الأمريكية التي تدور في مدارات عالية في الفضاء تتبعت إطلاق الصواريخ من إيران، بحسب ما أوضح المسؤولون.