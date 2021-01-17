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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون: نرحب بالزيارات الحقوقية لنقل كافة الحقائق

الأحد 17/يناير/2021 - 11:45 ص
اللواء طارق مرزوق،
اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أكد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن ما يتردد بالخارج بشأن الآلية التي تدار بها السجون من الداخل يشوبها الكذب والافتراء، وأن القانون هو السائد ويطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للسجون، أن "قطاع السجون يرحب بكل الزيارات التي تنقل الحقيقة وتشاهدها، ونحرص على تواصل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية مع نزلاء السجون لعرض كافة الحقائق".

وأضاف مساعد وزير الداخلية في تصريحات له، على هامش جولة تفقدية نظمها قطاع السجون لأعضاء المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام دولية ومحلية، " أن قطاع السجون يلعب دورا بارزا في تأهيل المساجين، مضيفا لدينا مسؤولية في غاية الخطورة لإعادة تأهيل وإصلاح الخارجين عن القانون بالصورة التي تعيدهم أعضاء فعالين في المجتمع".

ولفت "مرزوق"، إلى أن قطاع السجون يسعى لتقديم مزيد من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء، من منطلق دور كل ضابط وفرد في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني.

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