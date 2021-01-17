اليوم افتتاح المعرض الفردي للفنان طارق الشيخ «أنا»

تنطلق في الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم٬ بقاعة أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك٬ فعاليات المعرض الفردي " أنا " للفنان طارق الشيخ - الدور الأول٬ ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢١.وبحسب إدارة الجاليري عن المعرض: الفنان طارق الشيخ ظلت داخله الحركة هى نقطة الالتقاء بين جميع أعمال الفنان تقريبا والتى تكشف عن رؤيته لحركة الجسد فى الفراغ وتعظم قيمة الحركة اكثر من قيمة المكان الذى تجاهله الفنان مهتما وللغاية بحركة الجسد فى حالة فريدة من صراع الداخل مع الخارج.ويعتبر الأراجوز هو بطل أعماله الفنية، والأراجوز في الثقافة المحلية المصرية يمثل روح الدعابة الظاهرية والنقد الساخر في المجتمع بينما تغلفه مجموعة من المشاعر الإنسانية المختلفة الداخلية التي تُمكن الفنان من تصوير حالات الإنسان المصري وأحواله المختلفة من خلالها.أقام الفنان طارق الشيخ العديد من المعارض الفردية، وحصل على عدة جوائز محلية ودولية وشارك في العديد من المعارض الجماعية أيضًا على المستويين المحلي والدولي.