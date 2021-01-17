5990 إصابة بفيروس كورونا فى أوكرانيا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 5 آلاف و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت السلطات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست"، أنه بعد تسجيل الإصابات الجديدة تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة المليون و160 ألف إصابة، وتماثل للشفاء من الفيروس 8 آلاف و777 حالة ليبلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 865 ألفا و960 متعافيا، فيما سجلت السلطات الصحية 116 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 20 ألفا و802 وفاة.كانت كييف أكبر المدن من حيث عدد الإصابات إذ سجلت 739 إصابة جديدة.وكان وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف قد أعلن يوم 13 يناير عن أن أوكرانيا ستخضع للحجر الصحي حتى 28 فبراير، وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة تنفيذ قرار الإغلاق بإيقاف جميع الشركات غير الأساسية، بداية من 8 يناير وحتى 24 يناير، وذكرت الحكومة في 15 يناير أنها لن تمدد الإغلاق بعد ذلك التاريخ.