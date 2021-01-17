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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«ربيع» يوجه بزيادة نسبة أحواض استزراع أسماك العائلة البورية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:42 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة القناة للاستزراع السمكي، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات الإنتاج، ونتائج تقدم الأعمال الإنشائية بالمباني الإدارية وأماكن الإعاشة للعاملين، علاوة على تفقد أحواض الاستزراع والترعة الفرعية والمصرف الرئيسي.

وأكد الفريق ربيع على أهمية زيادة نسبة أحواض استزراع أسماك العائلة البورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني من الأسماك داخل مصر وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين.

خلال الزيارة، قدم المهندس الباسل عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة شرحًا تفصيليًا عن خطة العمل الحالية بالشركة والتي تتضمن عدة إجراءات أبرزها العمل على الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للأحواض استعدادًا لدورة الاسترزاع الجديدة التي ستبدأ مارس المقبل بمشيئة الله، على أن تشمل الأسماك نوعيات مختلفة  لتلبية متطلبات السوق الداخلي والخارجي.

وأوضح اللواء عربي السروى مستشار السيد رئيس الهيئة للمزارع السمكية بأن العمل يجري حاليًا على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد ٧ مباني إدارية خاصة بإعاشة العاملين وخمسة مباني أخرى في مرحلة وضع الأساسات وذلك ضمن المخطط الكامل للمشروع الذي يضم إنشاء ٣٠ مبنى سكني للإعاشة موزعةً طبقًا لأماكن العمل بالأحواض، علاوة على العمل على إنشاء وتجهيز مصنع تعبئة وتغليف الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمته التي وجهها للعاملين بالشركة، أكد الفريق ربيع حرصه الدائم على متابعة تقدم الأعمال بالمشروعات المختلفة، والاستماع إلى العاملين والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير، معربًا عن ثقته في أن تشمل المرحلة القادمة مزيدًا من العمل والجهد الدؤوب لزيادة الإنتاجية، مثمنًا جهدهم خلال الفترة الماضية ومشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ختام الزيارة، حرص الفريق أسامة ربيع على المرور عبر أنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر" للتأكد من انتظام حركة مرور المركبات عبر الأنفاق، ومتابعة الحالة التشغيلية للنفق والالتزام بمعايير السلامة والأمان.

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