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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: ضبط 112 طن لحوم فاسدة وتحرير 1117 محضرًا للمخالفين

الأحد 17/يناير/2021 - 11:39 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور عبد الحليم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة بتكثيف الدور الرقابى الهام للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية سعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، حيث تم ضبط أكثر من 112 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى.

وقال في تصريحات له اليوم، أن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم تقوم بحملات مشتركة مع الصحة والتموين بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، ومتابعة الاغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وأشار إلى أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن ضبطت كمية من اللحوم المخالفة بلغت 112،247 طن لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لحدوث تغيير فى خصائصها أو مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 1117 محضرا.

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