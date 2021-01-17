وزير الاتصالات يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيرجى تيرينتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها بناء القدرات، والتحول الرقمى، والأمن السيبراني.وخلال اللقاء؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى تعاون مثمر وتحقيق المزيد من الشراكات الواعدة خلال الفترة المقبلة مع بيلاروسيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك تبادل الخبرات فى مجالات الأمن السيبرانى،وبناء قدرات العقول البشرية فى البلدين بالاضافة الى التعاون المشترك فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى؛ مستعرضا استراتيجية مصر الرقمية التى تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها والتى تعد رؤية وخطة شاملة ترسى أسس التحول إلى المجتمع الرقمي.وأوضح الدكتور عمرو طلعت اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم الاطار التشريعى حيث صدر مؤخرًا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية الذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) كما يتم العمل حاليا من أجل اصدار قانون المعاملات الالكترونية.ومن جانبه؛ رحب السيد السفير بتعميق التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا الى ان التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التقدم فى كافة المجالات فى ظل تزايد الاعتماد على ادوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم بأجمعه، مؤكدا على أهمية التعاون فى اتاحة التدريب المتخصص من اجل توفير الكفاءات الشابة المتميزة فى المجالات التكنولوجية.