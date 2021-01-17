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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس هيئة قناة السويس في جولة تفقدية بالمرافق الخدمية (صور)

الأحد 17/يناير/2021 - 11:39 ص
رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، وبرفقته مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

شملت الجولة التفقدية، معدية الأفراد بالقنطرة غرب، وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي، وأنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر".

بدأت الجولة، بتفقد الفريق أسامة ربيع معدية الأفراد بالقنطرة غرب بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وعدد من قيادات وزاة الداخلية من الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب.

خلال الجولة، حرص الفريق ربيع على الوقوف على مستوى تقديم خدمات العبور للمواطنين، ووجه برفع كفاءة مناطق الانتظار وتطوير مداخل ومخارج المعدية وتجهيز ساحة انتظار مغلقة مصممة على أحدث مستوى مزودة بممرين ممر دخول وممر خروج لمنع تكدس المواطنين.

واستمع الفريق ربيع إلى شرح تفصيلي من المهندس أشرف حسن مدير إدارة الترسانات، والمهندس محمد الكيكي رئيس قطاع مرفق المعديات ببورسعيد عن الحالة التشغيلية لموقع عمل معدية الأفراد بالقنطرة غرب التابع لإدارة الترسانات والذي يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة بالتنسيق مع مركز مراقبة حركة الملاحة، ليصل متوسط معدل العبور اليومي للمواطنين  ١٢ ألف مواطن يوميًا.

ووجه رئيس الهيئة بتشكيل لجنة مشتركة تضم كل من إدارات الترسانات والأشغال والهندسية لمعاينة موقع معدية الأفراد بالقنطرة غرب، ووضع مخطط عام لتطويره يضمن رفع كفائته وتلبية متطلبات العبور اليومي لمواطني مدينة القنطرة ومدينة شمال سيناء.

كما شملت توجيهات السيد الفريق رئيس الهيئة لتطوير معدية الأفراد بالقنطرة غرب الآتي:

1-دعم الموقع بمعديتين واحدة للعمل جنبا إلى جنب مع المعدية الموجودة بالموقع، وأخرى للعمل كبديل في حالة حدوث أية أعطال فنية.

2- تطوير مداخل ومخارج المعدية في الشرق والغرب

3-رفع كفاءة المراسي الخاصة بالمعديات وتطوير وتحديث المعديات لضمان راحة العابرين.

4-تجهيز ساحة انتظار مغلقة مصممة على أحدث مستوى

وأكد الفريق ربيع على أهمية رفع كفاءة مرفق المعديات بشكل عام والمتابعة الدورية لحالته الفنية والعمل على تسهيل إجراءات الفحص والتفتيش بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة والالتزام بمعايير الأمن والسلامة وذلك لخدمة حركة انتقال المواطنين من الشرق إلى الغرب ومنع التكدس والازدحام وتحقيق التكامل المطلوب مع محاور العبور المختلفة عبر القناة، مشددًا على أهمية عدم تشغيل المعديات في أوقات الشبورة لضمان سلامة العابرين وحفاظًا على الأرواح.

من جهته، تقدم النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب بالشكر إلى الفريق أسامة ربيع لاستجابته السريعة لطلبات أهالي مدينتي القنطرة وشمال سيناء بتطوير معدية الأفراد بالقنطرة غرب ورفع كفائتها وتسهيل عملية عبورهم بين ضفتي القناة.

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