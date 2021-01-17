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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بمشاركة محمد الباز.. «الأوقاف» تطلق استراتيجية بناء الوعى 2021 غدًا

الأحد 17/يناير/2021 - 11:43 ص
محمد الباز
محمد الباز
أميرة العناني
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تطلق وزارة الأوقاف، غدًا، أولى فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021، تحت عنوان "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وتتناول الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين، بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتناقش مخاطر جميع أنواع التطرف سواء أكان تطرفًا يمينيًّا أم تطرفًا يساريًّا، فالتطرف هو التطرف.

ويحاضر في الندوة كل من، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور، وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وبحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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