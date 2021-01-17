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«التدابير الوقائية ضد كورونا» ندوة في التضامن الاجتماعي بالعريش

الأحد 17/يناير/2021 - 11:34 ص
ندوة في التضامن الاجتماعي
ندوة في التضامن الاجتماعي بالعريش
مصطفى دياب
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أعلنت ابتسام على، مسؤول الإعلام والتربية السكانية بإدارة العريش الصحية، عن تنظيم مديرية الصحة، اليوم الأحد، ندوة حول التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا للعاملين في مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة.

وقالت ابتسام على، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد انتشرت بشكل كبير، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وشددت على تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، والمحافظة على النظافة الشخصية، مع الحرص على نظافة الاسطح والأرضيات، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو مشاركة أدواتهم الشخصية، المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون، وخصوصا بعد السعال أو العطس، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منه في سلة المهملات ثم غسيل اليدين جيدًا.

وأكد عبدالغفار شعلان، مسؤول الثقافة والإعلام بإدارة العريش التعليمية، على أهمية تجنب الأمراض المعدية عن طريق التهوية الجيدة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والاعتدال في الممارسات الحياتية والراحة وتقوية جهاز المناعة.

وأشار إلى أهمية المعرفة الوقائية للحد من العدوي بفيروس كورونا المستجد.

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