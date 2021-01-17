حملات لمكافحة القوارض والحشرات بشمال سيناء

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن استمرار وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش مكافحة القوارض والحشرات، في مختلف أحياء مدينة العريش.وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الوحدة قامت بتغطية حي الزهور، وابني بيتك بالمبيدات اللازمة، لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة التي تنفذها الوحدة.أضاف شوكة أن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، برئاسة المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، وعضوية كل من المهندس محمود فايز، كمال السيد، السيد عبدالغفور، سعيد متولي، وأحمد على.