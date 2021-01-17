«الأزهر» يوقف كافة تدريباته وفعالياته بجميع المناطق

أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر الشريف، أمرا إداريا بوقف جميع فعاليات والتدريبات بالأزهر الشريف ولا يتم تفعيل أو تنظيم أي فعالية تدريبية الا بعد العرض المباشر عليه، وبناء عليه أعلنت عدد من المناطق الازهرية وقف تدريبات المعلم المساعد المقرر عقدها في الفترة القادمة.وكان قطاع المعاهد الأزهرية، قد أصدر منشورًا لكافة المناطق بجميع محافظات الجمهورية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة المحافظة على الصحة العامة للمواطنين عموما، وأبناء الأزهر الشريف خصوصا بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي جائحة فيروس كورونا المستجد والوقاية منها حيث تم إصدار عدد من التعليمات بهذا الشأن وهي:-- أولا: التواصل الجاد والمتابعة اليومية لقرارات، وتصريحات، ومنشورات وزارة الصحة والسكان العلاجية والوقائية، ونشرها بالإدارات والمعاهد الأزهرية.- ثانيا: إعداد منشور بالمستجدات العلاجية والوقائية، الصادرة من وزارة الصحة والسكان دوريا للمعاهد الأزهرية.- ثالثا: التواصل الجاد بين الطرفين لإعداد قاعدة بيانات تضم ( اسم - عنوان - رقم هاتف ) الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وسيارات القوافل العلاجية المختصة بتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة بأنحاء المحافظة.- رابعا: إرسال منشور لجميع الإدارات والمعاهد الأزهرية، يضم قوائم الأماكن المحددة لمتابعة العزل المنزلي بمحافظتكم.- خامسا: تفعيل النشر الإلكتروني للمعلومات والقوائم بالصفحات الالكترونية للمناطق، والإدارات، والمعاهد الأزهرية.- سادسا: بحث إمكانية تواصل مختص بكل إدارة تعليمية، مع طبيب محدد من أطباء العزل المنزلي عبر الهاتف لسرعة التواصل لاكتشاف ومعالجة الحالات بالأزهر مباشرة.- سابعا: العمل على مشاركة منشورات المعلومات الوقائية ضد فيروس كورونا من صفحة التواصل الاجتماعي، مبادرة الأزهر الشريف للتوعية بمخاطر فيروس كورونا والعزل المنزلي، أو صفحة الأزهر الشريف - طور نفسك، التابعين لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وإشراف رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.