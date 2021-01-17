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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المنيا الجديدة (صور)

الأحد 17/يناير/2021 - 11:31 ص
مشروعات المنيا الجديدة
مشروعات المنيا الجديدة
الدستور
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قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة تنمية مدينة المنيا الجديدة ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية بعددٍ من مشروعات مدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار حرص قيادات الهيئة على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة.

واستهل مسئولو "الإسكان" جولتهم، بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 140 ألف م3يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 20 ألف م3يوم، مؤكدين سرعة إنهاء أى أعمال متبقية لسرعة دخول المحطة الخدمة لتحقيق أعلى استفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة.

كما تفقد مسئولو الإسكان مشروع محطة تنقية المياه الدائمة ( المرحلة الثانية ) بطاقة 50 ألف م3 يوم، وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعة لـ2040 ( 85 عمارة) تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ1360 فدانا، وكذا أعمال تنفيذ 480 وحدة سكنية (20 عمارة) لمنخفضى الدخل بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" بمنطقة الـ 1360 فدانا.

كما تابع مسئولو الوزارة الاستعدادات الأخيرة لتسليم 528 وحدة سكنية ( 22 عمارة) لحاجزيها بالمرحلة الأولى بمشروع "JANNA للإسكان الفاخر بالمنطقة الترفيهية أسفل نادي المهندسين.

وشدد المهندس علاء عبد العزيز، خلال جولته بالمدينة، على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها فى المواعيد المحددة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل.

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