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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الانتخابات البلدية ضربة موجعة للإخوان في ليبيا

الأحد 17/يناير/2021 - 11:30 ص
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
منار أحمد
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أوضح مراقبون أن الانتخابات البلدية النهائية في ليبيا تشكل ضربة لجماعة الإخوان في البلاد، وأن المؤشرات تدلي بخسارة الجماعة في عدة مدن في ليبيا، إذ سجلت خسارة قوائم الإخوان في عدة بلديات، أبرزها زليتن المدينة المجاورة لمصراتة معقل الجماعة في ليبيا، بالإضافة إلى مدينتي صبراتة وقصر خيار، وذلك وفقا لموقع الحدث.

فيما أفادت المعلومات بأن الجماعة عمدت إلى الضغط على اللجنة الفرعية للانتخابات في بلدية حي الأندلس أكبر بلديات مدينة طرابلس من أجل إلغاء النتائج بعد خسارتهم داخل البلدية وحصولهم على عدد قليل من الأصوات.

و وأوضح الموقع أنه بينما لجأت الميليشيات الموالية للإخوان والجماعات المتشددة في بلدية السواني بني آدم، إحدى بلديات العاصمة إلى استخدام السلاح لإجبار الناخبين على التصويت لمرشحيهم، ما دفع اللجنة الفرعية لإيقاف الانتخابات داخلها.

ويأتي هذا فيما سجلت الأزمة الليبية، أمس، انفراجة مبشرة بين الأطراف المتنازعة، بعد أن توصلوا إلى اتفاق على كيفية تشكيل السلطة التنفيذية المقبلة وحكومة الوحدة المرتقبة التي يعود إليها مهمة إجراء انتخابات نيابية.

وكانت المحادثات بين طرفي النزاع الليبيين أثمرت قبل أشهر اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.

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