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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة على منافذ بيع الأغذية برأس غارب وتحرير 65 محضرا

الأحد 17/يناير/2021 - 11:24 ص
الدكتور تامر مرعي
الدكتور تامر مرعي
علي عواد
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وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية وتكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير الطب الوقائي والدكتور أحمد توغان مدير إدارة مراقبة الأغذية، وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية، بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

حيث تم المرور على عدد 80 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 247 كيلو أغذية متنوعة و17 لتر زيوت وعصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية وتم تحرير 65 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى لـ7 منشآت برأس غارب لعدم وجود ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وتم سحب 159 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وشدد مرعي على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

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