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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر وأماكن المعامل المركزية للصحة

الأحد 17/يناير/2021 - 12:48 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
نعمات مدحت
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يرغب المواطنين في معرفة رابط موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر، وذلك منذ إعلان وزارة الصحة بإطلاق منصة إلكترونية للتسجيل في الحصول على لقاح كورونا، حيث تستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة عن رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر؛ حرصًا من المواطنين على تلقي التطعيم لمواجهة الوباء الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم، وتكبد في خسائر ضخمة في بعض المجتمعات.

ويسرع المواطنين خلال هذه الفترة على التسجيل للحصول على اللقاح ضد الوباء الذي انتشر في العالم بداية 2020، حيث اتخذت مصر إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمواجهة أزمة كورونا المستجدة، وذلك حرصًا على سلامة وأرواح المصريين.

رابط موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر

ويمكن للمواطن الذي يرغب في التسجيل للحصول على لقاح كورونا الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، على الرابط الآتي "هنا".

وعقب التسجيل بمدة زمنية قصيرة، سيصل المواطن الذي قام بعملية التسجيل رسالة نصية عبر الهاتف بموعد التطعيم، وفقا للفئة العمرية الخاصة به، ووفقا كما أكدته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن الشريحة الأولى للتطعيم في مصر حاليا الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، وأصحاب الأمراض المزمنة والقلب والأوعية الدموية والأورام والفشل الكلوي الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 23 مليون مواطن.

المراكز المخصصة لتطعيم لقاح كورونا

من جانبها، خصصت وزارة الصحة 34 مركزا طبيًا، للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما 21 يوميًا بنفس المركز، مع اتباع الإرشادات الطبية، بينما خصصت الوزارة  الخط ساخن 15335 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بشأن بعملية الحصول على اللقاح.

آخر إحصائيات فيروس كورونا في مصر

وبعد عرض رابط موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر، فإنه وفقا لآخر بيان رسمي من وزارة الصحة عن تعداد حالات كورونا، أمس السبت الموافق 16 يناير، تم خروج 499 متعافيًا من الفيروس من مستشفيات العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى أمس، بينما تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، حيث تم إجمالي المصابين 155507 حالة من ضمنهم 122291 حالة تم شفاؤها، بينما وصل حالات الوفاة إلى 8527 حالة وفاة.

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