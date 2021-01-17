بدء اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب

بدأ قبل قليل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ويعد الاجتماع الأول للجنة، عقب تشكيلها.يشارك في الاجتماع وكيلا المجلس، محمد أبوالعينين، وأحمد سعدالدين، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى 5 أعضاء تم اعتمادهم من هيئة المكتب.واختارت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، ٥ أعضاء في تشكيل اللجنة العامة وهم:ضياء الدين داوود (مستقل).أحمد فؤاد أباظة (أقدم الأعضاء بالبرلمان- نائب من دورة ١٩٩٠)أحمد خليل خيرالله (حزب النور)فريدي البياضي (المصرى الديمقراطى)عمرو يونس (مستقل)