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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قيادة الحياة» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الأحد 17/يناير/2021 - 11:21 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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 ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية٬ في الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم٬ محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان "قيادة الحياة" يلقيها الدكتور أوسم وصفي؛ استشاري الطب النفسي، هذا وتبث المحاضرة عبر صفحة الفيسبوك الرسمية لمكتبة الإسكندرية - خدمات المعلومات.

ومن المقرر أن تناقش المحاضرة السمات اللازمة لقيادة الحياة بشكل أفضل في ظل ظروف متغيرة، كذلك أهمية الذكاء الوجداني في التعامل مع ضغوط الحياة، ومهارات الحياة اللازمة للصحة النفسية وصحة العلاقات.

تأتي هذه المحاضرة في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بتطوير خدماتها في العالم الرقمي، والتعلم عن بُعد، وتماشيًا مع الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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